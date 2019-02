Bustadprisane stig og bustadene blir liggjande ute lenger

innenriks

Bustadprisane er no 3,6 prosent høgare enn for eitt år sidan.

– I januar steig bustadprisane i Noreg som normalt for månaden, men veksten i prisane er meir moderat enn kva vi har sett i mange januarmånader dei siste ti åra, seier administrerande direktør Christian Vammervold Dreyer i Eiendom Noreg.

Førre månad vart det selt 7.254 bustader i Noreg – 7,3 prosent fleire enn i tilsvarande månad i fjor. Den høge aktiviteten i bustadmarknaden i 2018 fortsette dermed inn i det nye året, fastslår Dreyer.

– Det har aldri tidlegare vorte selt så mange bustader i ein januar månad som i år, og det er ein markant oppgang i talet på sal i så godt som alle regionane vi målar i statistikken, seier Dreyer.

104 dagar i Stavanger

Det vart lagt ut rett i underkant av 7.000 bustader til sals i Noreg i januar, 7,9 prosent fleire enn i januar 2018. Spesielt i Oslo og Bergen var det ein solid auke i talet på bustader som vart lagt ut for sal denne månaden.

Samtidig tek det lengre tid å selje bustader no enn for eitt år sidan. I gjennomsnitt tok det 63 dagar å selje ein bustad i Noreg i januar i år, fem dagar meir enn i same månad i fjor. Raskast unna gjekk bustadene i Oslo, med 37 dagar, mens det i Stavanger og omland tok heile 104 dagar i snitt.

– Salstida har i heile 2018 vore høgare enn tidlegare år, og vi fortset i 2019 med ei vesentleg høgare omsetningstid enn kva vi har vore vande med dei seinare åra. Når den høge salstakta blir kombinert med høgare omsetningstid, vitnar det om ein velfungerande og balansert bustadmarknad, seier Dreyer.

Korreksjon

Ser ein på dei sesongkorrigerte tala, hadde Bodø med Fauske sterkast bustadprisvekst med 1,9 prosent, følgd av Tromsø der prisveksten var på 1,6 prosent. Romerike i Akershus på botn hadde ein prisnedgang på 0,4 prosent, mens Follo hadde ein nedgang på 0,3 prosent.

For det siste året som heilskap toppar Oslo prisstatistikken med ein vekst på 5,3 prosent, mens Trondheim ligg på botn med ein svak oppgang på 0,3 prosent.

– Dei store regionale skilnadene i prisutviklinga i januar månad kjem langt på veg av ein korreksjon av ein desember månad med lite salsvolum. Når desse to månadene blir summerte, er det små regionale skilnader rundt om i landet, seier Dreyer.