– Hevingsprosessen har teke lengre tid enn planlagt. Vêret er den største utfordringa. For å gjennomføre hevinga trengst stabilt godt vêr i ei veke. Prognosen er at ein no ser for seg å starte arbeidet på torsdag, sa Bakke-Jensen då han gjorde greie for havariet og redningsarbeidet i Stortinget tysdag.

Først etter at fartøyet er heva kan ein vurdere om det kan reparerast eller om det må kondemnerast, opplyste han.

Fregatten kolliderte med eit tankskip i Hjeltefjorden 8. november.

