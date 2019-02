Innfører Ebevis mot arbeidslivskriminalitet i offentleg sektor

innenriks

Strategien mot arbeidslivskriminalitet vart lagt fram i kontaktutvalet med partane i arbeidslivet tysdag. Det blir vurdert om også forbrukarar og private verksemder skal kunne bruke registeret.

– Innsatsen mot arbeidslivskriminalitet krev kontinuerleg arbeid. Derfor prioriterer regjeringa kampen mot dei kriminelle i arbeidslivet høgt. Etter at den første strategien mot arbeidslivskriminalitet vart lagt fram i 2015, er det sett i gang mange tiltak, og gode resultat er oppnådd, seier statsminister Erna Solberg.

Blant tiltaka som blir lanserte, er mellom anna sterkare kontroll og oppfølging av NAV-tiltak og betre samarbeid og informasjonsutveksling mellom dei ulike etatane.

Bakgrunnen for tiltaka er at Arbeids- og sosialdepartementet får tilbakemelding frå etatane om at dei kriminelle tilpassar seg, og at det har vorte meir krevjande å avdekke arbeidslivskriminaliteten.

