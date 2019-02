Mæland bekymra for dei minste kommunane

innenriks

Frå 1. januar 2020 blir 422 kommunar til 356, og 119 kommunar blir slått saman til 47 nye.

Onsdag møter Mæland alle kommunane som skal slå seg saman, under eit erfaringsseminar på Gardermoen. Sjølv om ho er fornøgd med at 119 kommunar har teke steget mot kommunesamanslåing, meiner ho det er utfordrande med dei som held tilbake.

– Kommunane samarbeider, men ting er sette bort i samarbeidsstrukturar, og eg har fleire gonger spurt: Kvifor i all verda kan ein samarbeide om mange viktige tenester, men ikkje om rådhus, ordførarar og rådmenn? seier Mæland til NTB.

– Vanskeleg

Tysdag besøkte kommunal- og moderniseringsministeren Nordland for å få innspel til arbeidet med ny stortingsmelding.

– I Nordland har det skjedd frykteleg lite. Eg var i møte med ei rekke ordførarar og rådmenn som eigentleg er i ein ganske fortvila situasjon. Dei opplever at det er vanskeleg å gi gode tenester til innbyggarane sine og få til både busetjing, næringsutvikling og investering, seier Mæland.

– Bodskapen min er at kommunereforma ikkje er over – rett og slett fordi at utfordringane ikkje går over, seier ho.

I Nordland er over halvparten av tenestene dimensjonerte for under 3.000 innbyggarar. Det kjem fram i ein fersk rapport, utarbeidd av NIVI analyse på oppdrag frå Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Interkommunalt samarbeid

I NIVI-rapporten kjem det fram at mange sentrale tenester ikkje blir løyste av kommunane sjølve.

– Vi har i dag 422 kommunar, men det er det berre 257 barnevernstenester, 253 brannvesen og 180 legevakter. Dette viser at oppgåvene til kommunen fint kan løysast godt og nært der folk bur, sjølv om tenestene blir organiserte i færre og større einingar, seier Mæland.

Kommunalministeren meiner at det er heilt avgjerande at kommunane får større einingar, som kan gi betre og meir robuste tenester.

– Sjølv om det kjem til å skje mykje på kommunekartet 1. januar 2020, så er det sånn at sjølve strukturen ligg fast, og halvparten av kommunane kjem til å ha under 5.000 innbyggarar. 120 kommunar får under 3.000 innbyggarar, og det er ikkje berekraftig, seier ho.

Kommande kommuneval

Med kommunevalet i haust på trappene, meiner Mæland det er viktig å ha tett dialog med dei nye folkevalde.

– Fleirtalet har sagt at dette skal skje frivillig, og då må vi appellere til dei mange folkevalde som sit i kommunestyra. Vi har eit lokalval no som gjer at vi får nye folkevalde, og dei er vi nøydde til å ha tett dialog med, seier ho.

Med mindre enn eitt år til kommunereforma trer i kraft, ser Mæland optimistisk på vidareføringa av reformarbeidet.

– Eg opplever at veldig mange forstår at dette er vanskeleg, og at det kjem til å bli endå vanskelegare framover. Mange leitar etter verkemiddel for å få til meir, men samtidig er dette vanskeleg politisk når det nærmar seg lokalval. Vi er nøydde til å legge til rette med gode økonomiske insentiv slik at ein får ei oppfordring til å gjere det, seier Mæland.

