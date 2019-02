Martin Linge-prosjektet avhengig av høgare oljepris

innenriks

Ut frå oljeprisen i dag vil Martin Linge-utbygginga slite med å gå i økonomisk balanse, skriv Stavanger Aftenblad.

Equinor legg fram sitt årsresultat for 2018 onsdag. Då må det konstaterast at det er mykje arbeid igjen på Martin Linge-utbygginga. Plattforma har ei budsjettoverskriding på 17,4 milliardar kroner sidan prosjektet vart vedteke i 2012.

Mellom anna skal det vere store utfordringar med det elektriske anlegget.

Petroleumstilsynet uttaler til Stavanger Aftenblad at dei følgjer Martin Linge-prosjektet tett og skal ha fleire tilsyn i år.

– Utbyggingsprosjektet er krevjande, med mange utfordringar, og vi ser at det er nødvendig å følgje prosjektet tett framover. Inntrykket vårt er at Equinor per i dag styrer sikkerheit og arbeidsmiljø i byggeprosjektet på ein god måte, seier pressekontakt Øyvind Midttun i Petroleumstilsynet.

Då Martin Linge vart vedteke utbygd i 2012, var balanseprisen for å ha forteneste på prosjektet ein oljepris på 59 dollar fatet. Analyseselskapet Rystad Energy opererer no med ein balansepris på 69 dollar for utbygginga. Den siste tida har oljeprisen lege på rundt 60 dollar fatet.

Rosenberg har mellom 1.200 og 1.500 arbeidarar i sving for å ferdigstille Martin Linge fram mot planlagd produksjonsstart neste år. Oljeselskapet Total E & P leidde prosjektet til midten av mars i fjor, då Equinor overtok.

