Politiet ventar på analyse av pakke med mistenkjeleg pulver

Pakken kom til Lucy Smiths hus på universitetet like før klokka 10 tysdag formiddag. Fleire rom var tysdag kveld framleis stengde sidan politiet ikkje veit kva som var i pakken.

Vaktleiar ved kriminalvakta i Oslo politidistrikt, Roger Hjertø, seier til VG at politiet har funne skriftleg materiale saman med pulveret.

– Pakken har eit innhald utover stoffet, men vi har enno ikkje fått undersøkt dette fordi teknikarane ved Forsvarets forskingsinstitutt enno ikkje er ferdige med å analysere funnet, seier Hjertø til NTB.

Ukjent avsendar

Til VG seier vaktleiaren at politiet enno ikkje veit kven avsendaren av pakken er.

Fem tilsette som kan ha vorte eksponerte for pulveret, vart tekne hand om av helsepersonell. Alle skal vere tilsette ved universitetet.

– Ingen av dei tilsette har vore direkte eksponerte for stoffet, legg Hjertø til.

Både rektor, den sentrale universitetsleiinga og ulike støtteeiningar held til i Lucy Smiths hus. Brevet vart sendt som vanleg post og gjekk via postmottaket til eit kontor i universitetsbygningen.

Isolert rom

– Brevet inneheldt eit pulver som for oss er ukjent. Vi tek høgde for at det kan vere farleg, sa operasjonsleiar Christian Krohn Engseth til NTB tidlegare på dagen.

Han ønsker ikkje å oppgi kven brevet var adressert til. Brevet vart plassert på eit isolert rom der bombegruppa i politiet tysdag sette i gang undersøkingar.

– Politiet opplyser å ha kontroll på situasjonen – og ser ikkje grunn til å evakuere bygget. UiO er i beredskap og jobbar tett i samarbeid med nødetatane, opplyser universitetsdirektør Gunn-Elin Aa på nettsidene til universitet.