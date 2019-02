Regjeringa vil digitalisere papirarbeidet for etterlatne

innenriks

– Prosessen i etterkant av eit dødsfall er for komplisert for etterlatne, seier næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) til VG.

Ifølgje han er alle dei manuelle oppgåvene med dødsbu, forsikringar og pensjon i stor grad papirbaserte og tungvinte når nokon døyr. Isaksen seier dette er noko mange etterlatne klagar over, og noko som er belastande i ein sårbar fase.

Han seier eit digitalt samarbeid mellom privat og offentleg sektor skal effektivisere prosessen i etterkant av eit dødsfall. Ifølgje statsråden ligg arbeidet an til å gi ei samla innsparing for dei etterlatne på over ein halv milliard kroner.

Omlegginga er basert på eksisterande arbeid frå ei gruppe som er sett ned for å skape forenklingar, først og fremst for norske bedrifter. Folk frå finansbransjen, Brønnøysundregistra, skatteetaten, Nav, politiet og Domstolsadministrasjonen har vore involvert i idé- og analysefasen.

