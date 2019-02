Elendig måling for fleirtalsregjeringa

innenriks

Med ei samla oppslutning på 40,9 prosent er det ifølgje NRK den lågaste samla oppslutninga dei fire partia har hatt på Norstats målingar sidan Erna Solberg (H) vart statsminister.

Undersøkinga er gjort i perioden 29. januar til 4. februar og basert på 937 intervju. Feilmarginane er frå 1,1 til 3,5 prosentpoeng.

Då førre måling vart gjort, rett etter nyttår, hadde dei fire partia ei samla oppslutning på 46 prosent, med Høgre som største parti med 27 prosent av veljarane i ryggen. I den siste målinga fell partiet heile 4,1 prosentpoeng til 22,9 prosent. Dei tre andre partia fell berre noko tidels prosentpoeng og endar med ei oppslutning på 12,0 prosent for Frp, 3,4 prosent for KrF og 2,6 prosent for Venstre – dei to siste framleis under sperregrensa.

Blant opposisjonspartia fossar Arbeidarpartiet fram, med 1,9 prosentpoeng til 29,2 prosent. Raudt går fram 1,5 prosentpoeng, passerer sperregrensa og hamnar på 4,8 prosent oppslutning.

SV får 7,8 prosent av stemmene, mens Sp og MDG får høvesvis 11,8 og 3,2 prosent.

