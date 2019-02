Erna Solbergs popularitet som statsminister fell

innenriks

Statsministermålinga er gjort av Norstat for NRK og Aftenposten.

På spørsmål om kven som er best skikka til å vere statsminister i Noreg, svarer 44,2 prosent Erna Solberg, mens 38,3 prosent svarer Jonas Gahr Støre.

Til samanlikning svarte berre 24,7 prosent Støre og heile 58,2 prosent Solberg i den same målinga for eitt år sidan. Dermed har gapet mellom dei to kandidatane krympa frå 33,5 prosentpoeng til 5,9 prosentpoeng.

– Eg har stått i ein del kontroversielle saker som gjer at nokre veljarar kanskje ikkje liker meg så godt, særleg veljarar som ikkje ville ha stemt på borgarlege parti i det heile, seier Solberg til NRK.

Ho påpeikar òg at Ap-leiar Jonas Gahr Støre stod i ein veldig vanskeleg situasjon for eitt år sidan. På den tida var Arbeidarpartiet prega av indre konfliktar og den opprivande behandlinga av metoo-varsel.

– Det går litt betre for Arbeidarpartiet, og då hentar vel Støre tilbake støtta frå ein del Arbeidarparti-veljarar, seier Solberg.

I den same runden som statsministermålinga, vart det gjort ei partimåling som viser at alle regjeringspartia mistar oppslutning. Den samla oppslutninga på 40,9 prosent er ifølgje NRK den lågaste samla oppslutninga dei fire partia har hatt på Norstat-målingane sidan Solberg vart statsminister.

Undersøkinga er gjort i perioden 29. januar til 4. februar og basert på 937 intervju.

