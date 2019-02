Forsvaret fryktar nye straummålarar kan avsløre militære hemmelegheiter

innenriks

Forsvarsbygg vil finne ut om dei nye straummålarane kan spreie viktig informasjon til uvedkommande, og har fått utsetting til 2020 på å installere målarane, skriv NRK.

– Saka er til utgreiing i sektoren. Vi må greie ut funksjonane til målarane slik at informasjon som ikkje er allment kjent, blir verande ukjent. Vi må vite at informasjonen som blir send, ikkje kjem i konflikt med lova, seier senioringeniør i elektro i Forsvarsbygg Terje Neshjem.

Neshjem seier det ikkje er heilt klart kva for informasjon det kan dreie seg om, men skisserer eit døme der det er mogleg å samanlikne informasjon og vurdere den opp med forsvarsevna til sektoren.

Ifølgje seksjonssjef for sluttbrukarmarknad i NVE, Guro Grøtterud, er informasjonen gjennom dei smarte målarane verna og skal gå gjennom eit lukka nett. Men ho seier vidare at det vil vere ein teoretisk risiko for misbruk eller tilgang til informasjonen.

Heller ikkje Statsbygg har installert dei nye målarane, og meiner det handlar om tryggingsomsyn.

