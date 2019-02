innenriks

Det vart klart like før den opne spørjetimen på Stortinget onsdag formiddag.

Keshvari har sidan 2013 vore fast møtande vararepresentant for Frp-leiar og finansminister Siv Jensen. Då Keshvari var sjukmeld i samband med bedragerisaka, var det Frp-nestor Hagen som møtte i staden som andre vara.

No er Frp-veteranen igjen på plass etter at Keshvari i helga vart arrestert og sikta for grove våpentruslar og sjukmeld på ny. Førebels er det usikkert kor lenge Hagen vil vere tilbake på Stortinget.

