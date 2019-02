MRSA påvist i svinebesetning i Nordland

innenriks

Mattilsynet opplyser at Veterinærinstituttet har påvist meticillinresistente bakteriar (MRSA) i ein svinebesetning i Nordland. Den positive prøven er teken i overvakingsprogrammet for MRSA, der 800 besetningar blir undersøkte kvart år i Noreg. Det har ikkje vore påvist MRSA i svinebesetningar her til lands sidan tidleg i 2017, noko som tyder på at MRSA er lite utbreidd her.

Prøven er send vidare til eit laboratorium som no undersøkjer om bakteriane av er av typen LA-MRSA, som vil seie at den er ein dyreassosiert variant (livestock-associated). LA-MRSA gir sjeldan sjukdom hos dyr og friske menneske, men menneske med svekt helse kan få alvorlege infeksjonar om dei blir smitta. Derfor er det viktig å halde førekomsten av LA-MRSA i husdyrbestanden og i befolkninga nede, og ikkje minst å halde bakteriane unna helseinstitusjonar som sjukehus og sjukeheimar.

LA-MRSA blir drepe når kjøttet blir varmebehandla, altså når kjøtt blir steikt eller blir kokt, og det er vanleg å gjennomsteikje svinekjøtt i Noreg. Derfor blir faren for smitte frå mogleg infisert kjøtt rekna som svært liten.

