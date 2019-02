Meling: – Krekar kjem aldri til å reise til Italia

innenriks

Meling har bedt om fleire garantiar frå norske styresmakter før mulla Krekar forlèt Noreg for å delta i rettssaka mot han i Italia, mellom anna at Krekar må få lov til å vende tilbake til Noreg. Det har han ikkje fått.

Italiensk lov gir ikkje rom for å gi slike førehandsgarantiar og ifølgje Meling betyr det at Krekar risikerer varetektsfengsling og deportasjon til eit tredjeland som Jordan eller Irak dersom han reiser til Italia for å vitne i rettssaka.

– Vi kan sjå bort frå at han nokon gong kjem til å reise til Italia, seier Meling til ABC Nyheter.

Den italienske rettssaka mot Krekar starta i Bolzano i Italia måndag. Domstolen avviste då Krekars ønske om å forklare seg over videolink eller Skype. Tysdag vart rettssaka utsett i éin månad.

Den italienske påtalemakta meiner at mulla Krekar leidde eit IS-tilknytt terrornettverk kalla Rawti Shax.

