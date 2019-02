Moskusfellinga er i gang

innenriks

– Ei vaksen ku vart felt måndag. Tysdag vart to vaksne kyr og ein kalv skotne, som eit ledd i å redusere vinterbestanden av moskus så den blir meir i tråd med anbefalinga i forvaltingsplanen for arten, seier seksjonsleiar Kjartan Knutsen i SNO.

Målet til forvaltingsplanen er å halde bestanden på rundt 200 vinterdyr i kjerneområdet på Dovrefjell. Dersom bestanden blir større enn dette, meiner ein at risikoen for at dyr skal vandre ut av kjerneområdet og skape konflikt med menneske og andre interesser, vil auke.

Sist vinter vart det registrert 244 dyr under moskusteljinga. I samråd med fylkesmennene i Oppland og Møre og Romsdal rådde derfor Fylkesmannen i Trøndelag i oktober i fjor Miljødirektoratet til å redusere moskusbestanden denne vinteren.

– Vi har vurdert det som rett å opne for uttak av inntil 20 dyr i vinter, for å få bestanden ned mot 200 dyr i tre-fire år. Dette gir oss moglegheit til å følgje med på kva uttaket betyr for korleis bestanden brukar areal, bestandssamansetninga og produksjon av kalvar over noko tid, seier seniorrådgivar Erik Lund i viltseksjonen i Miljødirektoratet.

Uttaket i vinter føregår i perioden fram til 15. mars.

(©NPK)