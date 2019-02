Ny studie: Svensk snus ikkje farleg for hjartet

innenriks

Forskarane i samlestudien Open Heart trur skilnaden mellom svensk og annan snus kjem av kvalitetskrava som blir stilte i produksjonen i Sverige, melder Dagbladet. Dei har samla 25 studiar av røykfri tobakk frå Nord-Amerika og Europa, som alle såg på ulike typar snus og utvikling av hjarte- og karsjukdommar.

Ifølgje studien aukar ikkje snusen risikoen for hjartesjukdom eller slag, men det er framleis ikkje risikofritt å snuse, meiner ekspertar. Det er funne indikasjonar på at snusbruk kan auke risikoen for kreft i bukspyttkjertelen, matrøyret, magesekken og munnhòla, ifølgje Kreftforeningen.

Seniorforskar Karl Erik Lund ved Folkehelseinstituttet (FHI) seier det kjem ei eiga, oppdatert norsk kunnskapsoppdatering på snus til hausten.

– Generelt blir faren overvurderte ved både snus og e-sigarettar i forhold til sigarettar, seier Lund.

Med den nye rapporten ønsker FHI å balansere to syn: Dei vil at røykjarane skal bruke det minst skadelege nikotinalternativet om dei ikkje klarer å slutte heilt, men dei ønsker ikkje å rekruttere nye personar til snusing og nikotinavhengnad.

