Solberg: Noreg skal ikkje true med å trekke bistand for å få på plass returavtalar

Dei siste dagane har det vore strid mellom regjeringspartia Kristeleg Folkeparti og Framstegspartiet om regjeringsplattforma opnar for å bruke bistand som pressmiddel for å få land til å ta imot avviste asylsøkarar og andre borgarar som ikkje har lovleg opphald i Noreg.

– Det er ikkje det som står i plattforma, svarer Solberg på spørsmål frå NTB om dette.

– Det som står, er at vi skal bruke Noregs posisjon, mellom anna som bistandsytar, til å sikre fleire returavtalar og auke aksepten for prinsippet om at alle land har plikt til å ta imot eigne borgarar, seier ho.

Ho meiner det er naturleg at Noreg tek opp spørsmålet om returavtalar i samtalar med eit land om bistand.

– Det kan sjølvsagt opplevast som press når vi tek det opp, medgir ho.

Forplikta til å ta tilbake

Solberg påpeikar at alle land har plikt til å ta imot eigne borgarar, noko som blir understreka i den ferske migrasjonsplattforma som FN vedtok i fjor.

– Eit land der du ikkje blir einige om grunnleggande ting rundt det å følgje opp internasjonale forpliktingar, er eit land der det i utgangspunkt er vanskeleg å gi bistand til regjeringa. Men det er ein litt annan type dialog enn å true med at «viss du ikkje gjer dette, så får du ikkje bistand», seier ho.

– Vi kjem til å gi bistand til mange land vi ikkje har returavtalar med, men i nokre land vil vi kanskje velje å ikkje kanalisere pengane gjennom regjeringa, altså at det ikkje er stat-til-stat-bistand, seier ho.

Frps nestleiar Sylvi Listhaug og innvandringspolitisk talsmann Jon Helgheim har uttalt at regjeringsplattforma inneber at Noreg skal kunne bruke bistand som pressmiddel i flyktningpolitikken.

Men den ferske utviklingsministeren Dag Inge Ulstein (KrF) avviser på Facebook-sida si at Noreg skal true med å kutte bistand for å presse fram slike avtalar.

– Ikkje veto

Ulstein får ros av den nyleg avgåtte partileiaren i KrF, Knut Arild Hareide.

– Ulstein har gjort rett med å vere tydeleg på at vi ikkje skal stoppe utviklingspolitikken for land som ikkje vil inngå avtalar om retur. Dette vil legge føringar, og vi har forplikta oss til å legge eit større press på slike land. Men det skal ikkje vere eit veto, seier Hareide, som no er utanrikspolitisk talsmann i partiet. Han understrekar som Ulstein at det er interessene i fattige land og ikkje Noregs interesser som skal prege utviklingspolitikken. – Det er ein uredd utviklingsminister som tek kampen for dei fattige i verda, både heime og ute, seier Hareide.

