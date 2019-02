Sp vil kutte straumavgift – Solberg vil ikkje gjere noko no

innenriks

– Ho burde ha teke grep allereie før jul, seier Vedum.

I det alternative budsjettet sitt har Senterpartiet teke inn igjen støtta til dei med høgast nettleige, og partiet varslar allereie no at det vil fremme forslag om å senke elavgifta med minst fire øre i samband med behandlinga av revidert nasjonalbudsjett.

Det håper dei regjeringa vil støtte.

– Elavgifta har direkte utslag på rekninga til folk, og momsen kjem oppå der igjen, slik at redusert elavgift reduserer også momsen. At rekninga går litt ned i staden for litt opp, hjelper vanlege folk som deg og meg når straumprisane er så høge som no, seier Vedum til NTB.

– Dette meiner vi burde ha vore gjort allereie før jul, men no prøver vi å legge press på regjeringa slik at dei i alle fall gjer noko i revidert budsjett, seier han.

Motangrep

Både Sp-leiaren og resten av opposisjonen brukte spørjetimen i Stortinget onsdag til å stille statsministeren til veggs om dei rekordhøge straumprisane.

Vedum påpeika at elavgifta har auka med 36 prosent mens Solberg og finansminister Siv Jensen (Frp) har sete ved roret. Han viste òg til utsegna dåverande energiminister Tord Lien (Frp) kom med til Dagens Næringsliv, der overskrifta var at statsråden var «lei av låg straumpris».

Solberg svarte med å gå til motangrep.

– Hausten 2013 foreslo Sp ei høgare elavgift enn det stortingsfleirtalet vedtok. Berre éin gong har dei stemt imot auke i elavgifta, og det var sist gong. Det er altså berre eitt øre mellom det Sp og regjeringa står for, sa ho.

– Ein må nesten ta med kva ein sjølv har stått for når ein fortel desse historiene, understreka statsministeren.

Ho ville ikkje forskotere kva regjeringa vil gjere i det revidert nasjonalbudsjettet, men påpeikar at elavgifta var sett ned med eitt øre allereie i det førre budsjettet.

– Bekymra

SV-leiar Audun Lysbakken kravde svar på kva regjeringa vil gjere for å hjelpe dei som slit med straumrekningane no. Han viste til at Solberg som dåverande kommunalminister i 2003 auka bustøtta, sjølv om straumprisane reelt sett var lågare den gongen.

– Klarer ein éi handsrekking, klarer ein to, sa Lysbakken, som bad statsministeren vurdere om det ikkje hastar endå meir denne gongen.

Solberg svarte igjen med å gå til motangrep.

– SV stemde mot den siste reduksjonen i elavgifta. Dei er systematisk for høge straumprisar. Eg er òg ueinig i reknestykket som vart presentert i VG i dag. Realøkonomien har forandra seg, og snittlønna og pensjonen har auka betrakteleg sidan 2003, påpeika ho.

– Men vi er også bekymra for situasjonen, spesielt for dei med låg inntekt. Vi er opne for å sjå på ulike målretta tiltak, mellom anna senka elavgift og auka bustøtte, men vi må først sjå kor lenge dette varer, og kor høg gjennomsnittsprisen blir, sa Solberg.

– Ikkje imponert

Til NTB seier SV-leiaren at han ikkje er særleg imponert over svara frå Solberg.

– Dette er ein statsminister som openbert har god tid, og som skal sjå ting an. Kanskje vente til revidert budsjett i mai, eller kanskje ikkje gjere noko. Men saka er at folk med dårleg råd frys no, seier Lysbakken.

– Ho viser til at det er skilnader mellom levestandarden i 2003 og levestandarden i dag, men eg trur ikkje desse reknestykka om snittinntekt imponerer dei som har dårleg råd også i 2019, seier SV-leiaren.

