Stavanger renn over av rotter

innenriks

Skadedyrarbeidar Gisle Høie i Rentokil seier til Stavanger Aftenblad at han ikkje har opplevd så mykje rotter i Stavanger på 30 år. Han har mellom anna funne rotter i taket på ein skule, og han fann nyleg 30 rotter i og utanfor ein restaurant i sentrum av byen.

Ifølgje berekningar frå Gjensidige er Rogaland i rottetoppen nasjonalt, og no ser det altså ut til å vere eit aukande problem i Stavanger. Mens kommunen pleidde å bruke rundt 2 millionar kroner årleg på kampen mot rottene, måtte dei bla opp 4 millionar kroner i fjor.

– Det er rimeleg god grunn til å anta at det har samanheng med at det har vorte fleire rotter enn før, seier eigedomssjef Rune Kommedal til avisa. Kommedal seier rottene spring i gatene, nokre så vande til folk «at dei praktisk tald er heilt tamme».

Det blir spekulert på om det har ein samanheng med at kommunen i 2016 gjekk over til å kjempe mot rottene utan gift. Nestleiaren i kommunalstyret for miljø og utbygging, Leif Arne Moi Nilsen (Frp), var forkjempar for å få bort rottegifta og meiner det berre er å setje ut endå fleire feller, om det har vorte fleire rotter.

Helsesjef Tord A. Haaland påpeikar at rottene utgjer så godt som ingen helsefare for innbyggjarane i kommunen.

(©NPK)