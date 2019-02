Usikkert når fregatthevinga kan starte

innenriks

Kranlekteren Rambiz skal prøve å ligge på havaristaden og arbeide så lenge vêret tillèt det, opplyste Forsvaret onsdag formiddag.

– No er vi absolutt i sluttspurten, men igjen er det vêret som avgjer. Vêrutsiktene for dei næraste dagane er usikre, seier kommunikasjonsrådgivar Elisabeth Sandberg i Forsvarsmateriell til NTB.

Onsdag ettermiddag vart det avgjort at kranlekteren skulle returnere frå havaristaden til Hanøytangen.

Treng fem–seks dagar

29 gonger har hevingsarbeidet måtta stoppe opp på grunn av vêret, men så seint som tysdag hadde mannskapa gode forhold.

– Vi kryssar fingrane for eit samanhengande vêrvindauge på fem–seks dagar, seier Sandberg.

Det er tida som trengst for å kunne gjennomføre hevinga. Mannskapa er avhengige av bølgjer på under ein halv meter og ingen kastevind.

Fregatten KNM Helge Ingstad har lege i Hjeltefjorden i Hordaland etter at han kolliderte med oljetankaren Sola TS torsdag 8. november.

Kostar over ein halv milliard

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) gjorde greie for for fregattforliset i Stortinget tysdag. Då opplyste han at prognosane tydde på at hevinga kunne starte torsdag. Kort tid etter opplyste Forsvarsmateriell at dette var usikkert.

Berginga er kostnadsberekna til over ein halv milliard kroner. Sidan arbeidet er forseinka, blir det endå dyrare.

I kva grad fartøyet skal reparerast eller erstattast, er framleis uklart. Ifølgje forsvarsministeren er det uansett planlagt å redde og konservere materiellet om bord i fregatten, slik at det kan brukast på dei andre fregattane som er i drift.

(©NPK)