Ap avsluttar saka mot Trond Giske

innenriks

Det kjem fram i eit brev som Giske torsdag tok imot frå partileiar Jonas Gahr Støre og partisekretær Kjersti Stenseng.

– Det er ikkje noko som i dag står til hinder for den fulle deltakinga di i partiet, heiter det mellom anna i brevet, som Giske sjølv har publisert på den offisielle Facebook-sida si.

– Vi ønsker å bidra til at du kan utøve verva dine og finne plassen din i arbeidet til partiet på ein god måte, i og utanfor stortingsgruppa, og ser fram til godt samarbeid om dette, skriv Støre og Stenseng.

Trekte seg

Giske trekte seg som nestleiar i Arbeidarpartiet 7. januar i fjor som følgje av fleire varsel mot han. Varsla var knytte til seksuell trakassering og upassande åtferd.

– Vi ser at det kan vere sider ved handteringa som kunne vore gjennomført betre. Det førte til ein gjennomgang av retningslinjene og handteringa av dei. Dei nye retningslinjene for handteringa av varslingssaker gir partiet betre rutinar for framtida, heiter det i brevet frå Støre og Stenseng.

Giske sende partiet eit tilsvar i saka i oktober i fjor, og med svaret frå Støre og Stenseng ser partiet no på saka som avslutta.

Punktum i saka

Ifølgje Støre er brevet ein klargjering av at varslarsaka no er avslutta.

– Konklusjonen vi kom med 25. januar i fjor, om at Giske har brote Aps retningslinjer, han står framleis. I oktober i fjor kom Giske med innvendingane sine i saka og ønskte ho tatt opp att. Vi har konkludert med at ho ikkje blir tatt opp att, og dermed er det sett punktum i saka, seier Støre til NTB.

– Eg meiner framleis at partiet burde tatt sakene opp til ny behandling, men tek til etterretning at svaret til partiet inneber at det ikkje vil skje. Samtidig ser eg det som viktig at partiet presiserer at dei ikkje har sett det som oppgåva si å vurdere om det finst brot på likestillingslovens avgjerder om seksuell trakassering, skriv Giske i Facebook-innlegget sitt.

Han ser no fram til å gå inn i partiet for fullt.

– Eg ser fram til å gå fullt inn i arbeidet i stortingsgruppa, på grasrota i parti og fagrørsle rundt om i landet og i Trøndelag, og til å bidra for fullt i arbeidet for mindre skilnader, like moglegheiter for alle og eit samfunn med samhald og sterke fellesskap, skriv han.

(©NPK)