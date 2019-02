Direktorat: Eldre bør få køyre utan helseattest til dei er 80 år

innenriks

Ei arbeidsgruppe frå Helsedirektoratet og Vegdirektoratet fekk i april i fjor jobben med å sjå på ordning for eldre som skal fornye førarkortet. Oppdragsgivarar var Samferdselsdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet. No anbefaler gruppa at aldersgrensa for helseattest blir heva frå 75 til 80 år, skriv VG.

– Vi både lever lenger og er friskare lenger. Eg vil no saman med kollegaen min i Samferdselsdepartementet gå grundig igjennom rapporten for å sjå kva vi landar på, seier eldre- og folkehelseminister Åse Michaelsen (Frp).

Det blir anbefalt i skrivet frå Vegdirektoratet at utviklinga blir følgd nøye, slik at det eventuelt kan gjerast endringar, både dersom erfaringane viser at trafikktryggleiken blir svekt eller at folkehelsa blir ytterlegare forbetra.

– Vi ønsker å gi eldre bilførarar ein enklare kvardag og samtidig frigi kapasitet hos fastlegane, seier Michaelsen.

