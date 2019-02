Dreamliner-trøbbel og tap på drivstoff-avtalar tyngjer Norwegian-resultatet

innenriks

Årsresultatet for 2018 blir også påverka kraftig av tap på sikring av drivstoff og det Norwegian beskriv som tøff konkurranse i ein periode der selskapet har vakse betydeleg internasjonalt.

Resultatet enda på minus 1.454 millionar kroner, mens einingskostnaden eksklusive drivstoff vart reduserte med 12 prosent.

Selskapet prioriterer no sterkt å igjen få lønnsam drift, og ei rekkje initiativ er allereie sett i verk. Dette gjeld både eit internt program for å redusere kostnader, forbetring av rutestrukturen og sal av fly. Det er også gjort kjent at selskapet gjer ein emisjon der tre milliardar kroner allereie er garanterte for å styrkje den finansielle posisjonen.

For året som heilskap auka Norwegians omsetning med 30 prosent til over 40 milliardar kroner.

I fjerde kvartal hadde selskapet ei omsetning på 9,7 milliardar kroner, 23 prosent meir enn i same kvartal i 2017.

