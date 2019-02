Hydro og Norwegian drog ned Oslo Børs

innenriks

Torsdag la Norsk Hydro fram resultata sine for fjerde kvartal i fjor. Selskapet hadde eit resultat før skatt på minus 386 millionar kroner i kvartalet, eit fall på over 3 milliardar kroner frå same periode året før. Dei svake resultata førte til at aluminiumselskapet fall kraftig på børsen, og ved stengjetid var nedgangen på heile 5,58 prosent.

Flyselskapet Norwegian gjekk på ein endå kraftigare smell og enda dagen med ein nedgang på 11,87 prosent. Torsdag la dei fram årsresultatet for 2018. Det enda med knallraude tal og eit driftsresultat på minus 3,6 milliardar kroner. Etter skatt vart årsresultatet på minus 1,45 milliardar kroner.

I sjømatsektoren var det likevel større grunn til begeistring. Lakseselskapa Bakkafrost og Lerøy Seafood Group gjekk opp med høvesvis 4,40 og 2,19 prosent. Det vart òg ein god dag for både Grieg Seafood (+2,85 prosent), Mowi (+1,94) og Salmar (+1,45).

DNB hamna på tredjeplass på omsetningslista og hadde ein oppgang på 1,43 prosent. Det skjedde same dag som banken slapp resultata sine for fjerde kvartal i fjor. Resultatet vart 6,9 milliardar kroner – ein auke på ein halv milliard kroner frå same periode året før.

Oljeserviceselskapa Subsea og TGS fall begge på børsen – dei hadde ein nedgang på høvesvis 2,01 og 1,18 prosent.

Også ved dei tonegivande europeiske børsane var det nedgang torsdag. I London fall FTSE 100-indeksen med 0,38 prosent, mens DAX 30 i Frankfurt gjekk ned 1,94 prosent. I Paris gjekk CAC 40 ned 1,18 prosent.

Eit fat nordsjøolje vart torsdag ettermiddag omsett for 61,4 dollar, ned 1,8 prosent gjennom dagen, mens eit fat amerikansk lettolje vart seld for 52,5 dollar, ned 1,3 prosent.

