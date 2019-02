Kritikk mot reklame med syngjande og pratande dyr

innenriks

Utspelet frå Pollestad kom ifølgje Nationen under det landbrukspolitiske stormøtet på Varhaug i Rogaland førre veke, der tema for debatten var dyrevelferd. Pollestad meiner reklamar som skaper eit glansbilde av norsk matproduksjon er like fjernt frå verkelegheita som skrekkbilda til dyrevernorganisasjonane. Han meiner også Mattilsynet bidreg til falske og misvisande framstillingar av norsk matproduksjon, fordi tilsynet berre deler bilde når dei finn dårleg dyrevelferd under tilsyna sine, ikkje bilde frå tilsyn der dyrevelferda har vore bra.

– Eg trur at verkelegheita på ein heilt vanleg gard er god nok til at dei aller fleste vil meine at dyrevelferda er god nok, seier Pollestad.

– Oppfordringa mi til Gilde og Tine er at dei må slutte med reklamar som viser dyr som snakkar og syng og bønder som ber rundt på grisene sine. Det skaper feil inntrykk og då trur forbrukarane heller ikkje på det. Det vi må gjere er i vise fram det verkeleg livet på garden, seier Pollestad.

Han oppfordrar opplysningskontoret for kjøtt til å vise korleis biffen blir produsert framfor korleis den skal steikjast.

