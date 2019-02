Lokalpolitikar i Venstre ber Grande gå av som leiar

innenriks

Bjørn Mathisen, tidlegare lokallagsleiar i Kvæfjord i Troms, seier til VG at partileiar Trine Skei Grande bør gå av.

– Når ein kjem så langt som no, så trur eg at ein har køyrt seg fast i eit spor. Det trengst nye kostar inn i partileiinga og eit skifte av partileiaren. Eg trur ikkje vi vil klarer å endre situasjonen med Trine. Ho har gjort ein god jobb i mange år, men eg trur tida har komme for å tre til side, seier han.

Han er ifølgje NRK, som omtalte saka først, ein av dei som har sendt brev til partileiinga. Ein annan er Bjørn Hegstad, som er tidlegare ordførar i Lødingen.

– Eg føler at mitt eige parti er med på å byggje ned Distrikts-Noreg, spesielt etter at vi gjekk inn i regjering, seier han.

Venstre-leiar Trine Skei Grande ønsker ifølgje statssekretær Jan-Christian Kolstø ikkje å kommentere saka overfor NRK. Generalsekretæren i partiet, Marit H. Meyer, skriv i ein e-post til kanalen at det heile tida er debattar og diskusjonar rundt ulike politiske tema, inkludert distriktspolitikk. Ho minner om at partiet har sett ned eit distriktspolitisk utval der heile landet er representert.

Alle brev som partikontoret har fått, vil bli svart på, ifølgje generalsekretæren.

