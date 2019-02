Mæland tek sjølvkritikk for Facebook-post om kutt i talet på statstilsette

innenriks

Mæland har fått mykje kritikk etter at ho 24. januar la fram tal som ifølgje statsråden skulle vise at den omstridde avbyråkratiserings- og effektivitetsreforma (ABE) til regjeringa leverte som lova:

– Reforma har bidrege til at vi har 5.477 færre tilsette i statsforvaltinga i 2017 enn året før, mens det har vorte 800 fleire tilsette på prioriterte område som i politi- og lensmannsetaten, Nav og i barnevernet, uttalte Mæland under pressekonferansen.

På eit Facebook-innlegg på Høgres side i etterkant, som seinare har vorte fjerna, skreiv partiet: «No blir det færre statstilsette. Vi effektiviserer offentleg sektor, og vi er ikkje ferdige». På det første bildet som Høgre la ut på Facebook, stod det «5.500 færre byråkratar på eitt år». Dette vart seinare endra til «5.500 færre statstilsette på eitt år».

Kutt var omorganisering

Ifølgje ein faktasjekk gjennomført av Faktisk.no er dette likevel ei misvisande framstilling.

Faktasjekkarane viser til at det frå 2016 til 2017 vart flytta nesten 6.400 tilsette ut av statsforvaltinga på grunn av omorganisering. 70 prosent av desse vart flytte til føretak som er heileigd av staten, og 25 prosent jobbar i Den norske kyrkja, som framleis er offentleg finansiert. Berre 5 prosent er overførte til private selskap.

Justerer ein for omorganiseringa, har talet på tilsette i staten derfor auka med 889 eller 0,5 prosent.

Aftenposten er blant dei som reagerer på Mælands framstilling av tala med tittelen «Merkelig skrytemanøver fra Mæland» på leiarplass torsdag.

Tek sjølvkritikk

Mæland avviser overfor NTB at ho har lagt fram misvisande tal og seier alle tala er riktige, offentleg tilgjengelege og at dei vart gjort greie for under pressemøtet.

– Men er det riktig å seie at det har vorte 5.500 færre statstilsette når 95 prosent har vorte overførte til heileigde statseigde selskap eller statsfinansierte institusjonar?

– Poenget er at dei ikkje er tilsette i statsforvaltinga lenger. Det er ikkje eit mål å ha færrast mogleg statstilsette. Men det har skjedd ein reduksjon i departementa og direktorata, altså i sjølve sentralforvaltinga, som er eit mål for oss, seier Mæland.

– Ifølgje oversikta er det totalt kutta 446 stillingar i sentralforvaltinga. Er det eigentleg dette talet på 446 stillingar du burde presentert som kutt, ikkje 5.500?

– Nei, talet på 5.500 er òg riktig og kan brukast, seier Mæland

– Gitt kritikken i etterkant, ville du i dag ha presentert tala på ein annan måte?

– Eg kan stå inne for den presentasjonen vi har gitt, men ein må alltid vere open for at ein kan gjere forbetringar når det gjeld kommunikasjon. Eg tek sjølvkritikk for at Facebook-posten på Høgres side kan ha bidrege til noko forvirring. Dette er forresten ein post departementet og eg ikkje har skrive, men Høgre, understrekar Mæland.

– Behov for å vise handlekraft

Leiar i LO Stat, Egil André Aas, kallar talbruket til statsråden merkeleg.

– Det ser dumt ut å framstille flytting av tilsette frå éin statleg instans til ein annan som kutt, seier Aas til NTB. Han seier han tolkar talbruken ideologisk.

– Regjeringa har nedfelt i regjeringsplattforma at dei skal redusere offentleg sektor. Eg trur ho har behov for vise handlekraft, seier han.

LO Stat er ein sterk kritikar av ABE-reforma, som vart innført i 2015. Ho krev at alle statlege verksemder skal kutte mellom 0,5 og 0,7 prosent årleg i driftsbudsjetta sine.

Sjølv om tala viser ein auke i talet på statstilsette på 800–900 årsverk i fjor, meiner Aas at ABE-reforma er i ferd med å utarme statleg sektor.

– Med tanke på alle oppgåvene statlege verksemder er pålagde, burde årsverksveksten vore langt høgare, meiner Aas.

