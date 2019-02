Oljefondet legg ned eigedomsavdelinga

innenriks

Det betyr at det blir sett sluttstrek for eigedomssatsinga i oljefondet slik vi kjenner ho, skriv Dagens Næringsliv.

Hovudpunkta i den nye strategien, som hovudstyret i Noregs Bank har vedteke, kjem fram i eit brev sendt til Finansdepartementet torsdag ettermiddag.

I brevet står det at Noregs Bank Real Estate Management (NBREM) blir avvikla som ei eiga organisatorisk eining. I staden skal eigedomsavdelinga integrerast i Noregs Bank Investment Management (NBIM), som har ansvaret for aksjar og obligasjonar, og dessutan det overordna ansvaret for Statens pensjonsfond utland.

«Med en begrenset portefølje i unotert eiendom og et forsterket ønske om å se notert og unotert eiendom i sammenheng, ser ikke hovedstyret det lenger som hensiktsmessig å ha en separat organisering av unotert eiendom», står det i brevet.

Noregs Bank har tidlegare fått kritikk for at dei to einingane skal ha hatt doble funksjonar. Samtidig har fleire kritisert fondet for å ha ein eigedomsportefølje med få typar eigedommar, konsentrert i store byar, skriv Dagens Næringsliv.

Noregs Bank tek sikte på å setje i verk ny organisasjonsmodell for NBIM frå 1. april 2019.

