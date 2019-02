Trine Skei Grande vil ikkje trekke seg etter kritiske brev

innenriks

Bjørn Mathisen, tidlegare lokallagsleiar i Kvæfjord i Troms, siger til VG at partileiar Trine Skei Grande bør gå av.

– Tre til side

– Når ein kjem så langt som no, trur eg at ein har køyrt seg fast i eit spor. Det trengst nye kostar i partileiinga og eit skifte av partileiaren. Eg trur ikkje vi vil klarar å endre situasjonen med Trine. Ho har gjort ein god jobb i mange år, men eg trur tida har komme for å tre til side, seier han.

Han er ifølgje NRK, som omtalte saka først, ein av dei som har sendt brev til partileiinga. Ein annan er Bjørn Hegstad, som er tidlegare ordførar i Lødingen.

– Eg føler at mitt eige parti er med på å bygge ned Distrikts-Noreg, spesielt etter at vi gjekk inn i regjering, seier han.

Leiar i halvanna år til

Til VG seier Venstre-leiar Trine Skei Grande at ho ikkje nokon planar om å trekke seg.

– Når ein er partileiar i Venstre, må ein tole ein støyt, og det toler eg. Eg vart vald til leiar einstemmig for nokre månader sidan og skal ha den jobben i eitt og eit halvt år til, seier ho.

Til Dagbladet seier partileiaren at ho ikkje har problem med at partifellane hennar meiner at ho har «mista fotfestet».

– Venstre blir aldri eit så straumlinjeforma parti at alle er einige om alt. Det må eg sjølvsagt akseptere, seier Trine Skei Grande.

Alle brev som partikontoret har fått, vil bli svart på, ifølgje generalsekretær Marit H. Meyer.

