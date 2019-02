Nettverksfeil slo ut all norsk flytrafikk

innenriks

Datanettverket som gir Avinors system informasjon om flygingar som skal trafikkere i norsk luftrom, fall ut i morgontimane. All trafikk i Noreg vart stoppa som følgje av feilen.

Rett før halv sju kom meldinga om at problema var løyste, men feilen resulterte i fleire forseinkingar.

Oppstod hos Eurocontrol

Feilen oppstod på linja mellom Noreg og Eurocontrol, ein sivilmilitær internasjonal organisasjon med hovudkvarter i Brussel, som handterer mykje av flytrafikken i Europa.

– Flyselskap må sende flygeplanar til Eurocontrol seinast tre timar før avgang. Eurocontrol distribuerer så flygeplanane vidare til dei landa i Europa som blir involverte av den enkelte flyging. På grunn av nettverksfeilen kunne ikkje Avinor ta imot desse, men vi hadde planar for dei neste tre timane som normalt, seier kommunikasjonssjef i Avinor, Erik Lødding.

Han understrekar at det ikkje var snakk om nokon sikkerheitsfare.

– Det var aldri nokon fare for flysikkerheita, då vi hadde full oversikt og kontakt med alle fly som var i lufta, seier Lødding.

Ikkje ramma andre

Feilen skal ha oppstått natt til fredag, og Avinor byrja å varsle klokka 04, melder NRK. Det var Avinors tilsette saman med IT-leverandørane deira som jobba med å finne feilen.

Ifølgje Gurli Høeg Ulverud i Avinor var ingen andre land ramma av feilen, og det skal heller ikkje vere snakk om hacking.

– Det er ikkje noko som per no tyder på at hacking er årsaka til databrotet, seier Ulverud.