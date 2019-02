innenriks

Det nye bodet kjem same dag som fristen for å akseptere det førre går ut. Fristen blir no forlengd med éin månad, til 11. mars klokka 17.30.

Det kjem fram i ei pressemelding måndag morgon.

I slutten av januar vart det klart at det amerikanske Nasdaqs nordiske dotterselskap, Nasdaq Nordics, melde seg på i kampen om å kjøpe Oslo Børs. Selskapet kom med eit bod på 152 kroner per aksje.

Euronext varslar ein pressekonferanse om saka klokka 10 måndag formiddag.