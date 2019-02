«Røkketårnet» kan bli flytta til Bergen

innenriks

Måndag fall skyskraparplanar til Kjell Inge Røkke på Fornebu i grus, då kommunestyret i Bærum stemde mot planane om å bygge eit 225 meter høgt bygg ved namn «Det store blå», som skulle mellom anna huse «Verdenshavenes hovedkontor».

Ifølgje Bergens Tidende jobbar no fleire aktørar med å få flytte det høge bygget frå Fornebu til Bergen.

Førstkommande tysdag skal byrådsleiar Harald Schjeldrup (Ap), universitetsrektor Dag Rune Olsen og andre representantar for Bergen møte Nina Jensen, som frontar verdshavets hovudkontor, for å diskutere moglegheitene.

– No er ikkje høgde eller tomt det viktigaste, men at sjølve konseptet høyrer heime i Bergen. Noreg har allereie ein hovudstad for marine og maritime næringar, og det er verken Bærum eller Oslo, men Bergen. Vi har lenge undra oss over at Røkke valde Fornebu i Bærum, seier Schjelderup til avisa.

