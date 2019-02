Barnehageleiar har status som mistenkt etter dødsfall

innenriks

Avhøyret skjedde i førre veke, bekreftar styreleiar Ove-Christian Fredriksen overfor Bergens Tidende.

Saman med to andre i barnehagen har Fredriksen status som mistenkt i saka sidan politiet har avgjort å etterforske saka.

– For oss er det viktig å vere mest mogleg korrekte, og sjølvsagt ha ein tryggleik for at saka blir best mogleg opplyst, seier Fredriksen.

Både straff mot føretaket og straff mot enkeltpersonar vere aktuelt i slike saker, skriv avisa.

Den eitt år gamle guten døydde på sjukehus fredag 25. januar etter han fall ut av ei barnevogn i Akasia Paradis barnehage i Bergen 3. januar. Eittåringen vart funnen hengande i ein stropp frå barnevogna. Han vart frakta til Haukeland universitetssjukehus, der han seinare døydde av skadane.

