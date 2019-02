Snussalet aukar trass kjedelege snusboksar

innenriks

For eit halvt år sidan innførte helseminister Bent Høie nye kjedelege snusboksar som skulle dempe lysta på snus og hindre ungdom i å byrje med tobakksprodukt.

Ifølgje Nettavisen viser tal frå snusgiganten Swedish Match, som er kjent for produkt som general og Nick and Johnny, at innføringa av grøne snusboksar likevel har hatt liten eller ingen effekt på norske snusvanar. Dei grøne snusboksane har altså ikkje hindra norske snusarar i å legge stadig meir tobakk under overleppa.

I staden for ein reduksjon i tobakksbruken har det vore rekordsal for snusselskapa. Swedish Match, som produserer halvparten av alle snusboksar i Noreg, omsette i 2018 for 13 milliardar svenske kroner.

Helse- og omsorgsdepartementet meiner likevel det er for tidleg å konkludere om effekten av det nye regelverket.

– Det er under eitt år sidan regelverket vart innført, så det er for tidleg å seie noko om verknaden, seier statssekretær Anne Bramo til Nettavisen og legg til at målet med standardiserte tobakksinnpakningar først og fremst er å hindre at unge byrjar med tobakk.

