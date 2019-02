Fleire hundre meldingar om medisinmangel

innenriks

Medisinmangelen i 2018 var meir omfattande enn nokon gong før, men starten på det nye året har vore endå verre, skriv VG.

– Det er ei veldig alvorleg utvikling, og det blir jobba med å styrke legemiddelberedskapen nasjonalt. Det er positivt at fleire anstrenger seg og er opptekne av dette. Dessverre er eg førebels ganske pessimistisk, då det ser ut til at dette er komme for å bli. Det er ikkje berre Noreg som er ramma, seier medisinsk fagdirektør Steinar Madsen i Legemiddelverket.

Den venta britiske utmeldinga frå EU kan også få konsekvensar for forsyninga, dersom dei endar opp med ein såkalla hard brexit – altså ingen utmeldingsavtale.

– Det er vanskeleg å ha oversikt over kva dette vil seie for legemiddelforsyninga til Noreg, og vi jobbar kontinuerleg med å følgje opp alle eventualitetar, seier Madsen.

Legemiddelverkets siste oppdatering viser framleis mangel på over 200 legemiddel. For fleire av medisinane som manglar, finst det alternativ.

Ifølgje Madsen kjem legemiddelmangelen i 50 prosent av tilfella av produksjonsproblem. Andre grunnar er råstoffmangel, feilberekning av tilbod og etterspurnad, små marginar i leveranseleddet og globale marknadsendringar.

(©NPK)