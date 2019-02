innenriks

Høgsterett konkluderer med at Noreg etter folkeretten har eksklusiv rett til å utnytte snøkrabben, og at Svalbardtraktaten ikkje er til hinder for å straffe fiskarar som fangar snøkrabbe utan gyldig norsk løyve.

Dommen kom i storkammer torsdag og er samrøystes.