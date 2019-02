Lang ventetid og kø for å få pass

innenriks

Pågangen er verst i Oslo og Søraust politidistrikt, skriv VG. Leiaren for passavsnittet i Oslo kjenner igjen mønsteret.

– Årleg pleier det å vere aukande pågang frå rett over nyttår, så dette er eit ganske fast mønster, seier Bekim Olomani. Normalt må ein bestille time når ein skal ha pass, men fire dagar i veka har passkontoret drop-in-timar.

– Vi opplever at publikum er tidleg ute og står i kø frå klokka sju, og også tidlegare, enkelte dagar. Det er ei avgrensa mengde kølappar, og dei går veldig fort. Ein kan risikere at køen er stengd allereie fem minutt etter at vi har opna.

På politihuset i hovudstaden er det ingen ledige timar dei neste 60 dagane, og enkelte stader i Søraust politidistrikt er det heller ikkje ledige timar før i april. Politiinspektør Torill Sorte seier pågangen vanlegvis ikkje er så stor hos dei på denne tida av året, men at ombygging for å få på plass nye passkioskar speler inn.

– Ombygginga starta rett over jul, som burde vere ein ganske stille periode, men vi har fått fleire søknader enn det vi hadde rekna med. Vi trur folk har tenkt at ein må̊ vere tidleg ute, seier ho.

