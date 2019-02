Markant auke i talet på uføretrygda

innenriks

Delen uføre i befolkninga i alderen 18–67 år ligg no på 10 prosent. I desember 2018 var det totalt 339.200 mottakarar av uføretrygd, ifølgje tal frå Nav.

Veksten i talet på uføretrygda er høgare enn førre prognose. Den nye prognosen til Nav spår også ytterlegare vekst i talet på uføre i 2019.

Heng saman med AAP

Som følgje av høg overgang frå arbeidsavklaringspengar (AAP) og auka saksarbeidsinnsats, blir det anslått at talet på mottakarar av uføretrygd ved utgangen av året vil vere 351.300.

– Auken i talet på uføretrygda må sjåast i samanheng med at vi i fjor hadde ein kraftig nedgang i talet på personar som får AAP, og mange av desse har hatt rett på uføretrygd. Vi har derfor behandla fleire søknader om uføretrygd i 2018 enn i 2017, seier arbeids- og velferdsdirektør Sigrun Vågeng.

I 2018 låg delen av dei nye uføretrygda som hadde hatt AAP, på rundt 80 prosent, og delen auka gjennom året. Dette kjem av endringar i regelverket frå 1. januar 2018. Tida ein kan få AAP er innskrenka frå fire til tre år, og vilkåra for forlenging av stønadsperioden er stramma inn. Som følgje av dette er det grunn til å vente at fleire vil få uføretrygd også i 2019, ifølgje Nav.

Fleire uføre under 60 år

For alle aldersgruppene frå 20 til 59 år var det i fjor ein auke i uføredelen, samanlikna med året før, ifølgje Nav. For dei over 65 år var det ein nedgang i uføredelen, mens delen var uendra for 18–19 og 60-64-åringane.

Totalt sett er uføredelen i dag like høg som ved utgangen av 2006. Sidan då har det vore ein vekst i delen uføre mellom 18 og 54 år, og ein nedgang blant dei over 55 år. Nedgangen er spesielt stor for dei over 60 år i denne perioden.

