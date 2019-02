Nesten ni av ti sjuandeklassingar tar HPV-vaksinen

innenriks

Det viser tal for siste halvår frå Nasjonalt vaksinasjonsregister SYSVAK.

HPV-vaksine har vore eit tilbod til jenter på sjuande klassetrinn i barnevaksinasjonsprogrammet sidan skuleåret 2009/2010, men omfattar no òg gutane i same alder.

Vaksinasjonen for ungdom under 15 år består av to dosar med seks månaders intervall. Vaksinen skal verne mot livmorhalskreft og kreft i ytre kjønnsorgan hos kvinner. Bakgrunnen for at gutar òg vart inkluderte i vaksinasjonsprogrammet var auka kunnskap om at HPV-infeksjon òg kunne føre til andre former for kreft hos både kvinner og menn.

– HPV forårsakar over 100 krefttilfelle hos menn og nesten 500 hos kvinner kvart år. Takka vere at både gutar og jenter får moglegheit til å verne seg mot HPV-relatert kreft, blir mange av desse tilfella no førebygde, seier overlege Margrethe Greve-Isdahl ved Folkehelseinstituttet.

