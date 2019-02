Noreg vann krabbekrig i Høgsterett – reiar varslar internasjonal rettssak

innenriks

Høgsterett konkluderer med at Noreg etter folkeretten har eksklusiv rett til å utnytte snøkrabben, og at Svalbardtraktaten ikkje er til hinder for å straffe fartøy som fangar snøkrabbe utan gyldig norsk løyve.

Dommen er samrøystes. Han kom i storkammer torsdag formiddag med elleve dommarar til stades.

Fiskeriminister Harald T. Nesvik (Frp) seier han er glad for avklaringa.

– Signalet er klokkeklart. Ingen får lov til å fiske snøkrabbe på sokkelen vår utan norsk løyve.

Latvisk fartøy

Sjølve saka går tilbake til januar for to år sidan. Den latviske båten Senator vart då teken i arrest for å ha fanga snøkrabbe i den såkalla fiskevernsona utanfor Svalbard utan gyldig løyve frå norske styresmakter.

Senator hadde lisens frå EU, men reiarlaget og skipperen vart likevel dømde til bøter og inndraging av ein millionsum.

– Reiarlaget er svært skuffa over utfallet. Dei vil få dommen omsett til engelsk og deretter lese den grundig og vurdere om det er grunnlag for å gjere seg noko meir, seier forsvarar Hallvard Østgård til NTB.

Tek saka til internasjonal rett

Det er reiar Peteris Pildegovics i Senator klar til å gjere. Han meiner avgjerda er politisk basert og kallar ho ein skandale. Han fastslår at dei vil ta saka vidare til ein internasjonal rett, truleg Haag-domstolen, skriv Fiskeribladet.

– Vi har ikkje fått lese domsslutninga enno, men vi gir oss ikkje. Denne saka vil bli teken vidare til ein internasjonal domstol, seier Peteris Pildegovics til avisa.

– Noreg gjer eit internasjonalt sjølvmord. Kva for internasjonale selskap er villige til å involvere seg i Noreg no, spør Senator-reiaren og seier dei hadde håpa å komme fram til eit forlik begge partar kunne vere fornøgde med.

– Vi har både ein plan B og ein plan C. Eg kan garanterte at vi går vidare med saka, seier han.

Konflikt med EU

Bakteppet er ein disputt som har gått mellom Noreg og EU sidan 2015.

Noreg valde då å kaste ut dei europeiske krabbefiskarane som hadde byrja å etablere seg i nord. Med dei nye reglane skulle berre norske fartøy få løyve til å drive fangst på den lukrative snøkrabben utanfor Svalbard og det norske fastlandet.

Grepet har provosert EU, som meiner likebehandlingsprinsippet i Svalbardtraktaten gir fiskarar frå EU same rett til å fange snøkrabbe utanfor Svalbard som norske fiskarar.

Som mottiltak har EU derfor byrja å utskrive eigne fangstlisensar til europeiske fartøy. Det var ein slik lisens Senator hadde med seg.

Sedentær art

No fastslår Høgsterett at Noreg hadde rett til å kaste ut dei utanlandske fartøya.

Det er fordi snøkrabben blir rekna som ein såkalla sedentær art, det vil seie ein art som er avhengig av konstant kontakt med havbotnen for å røre seg. Slike artar blir regulerte etter reglane for kontinentalsokkelen. Og då er det Noreg som avgjer, uavhengig av Svalbardtraktaten.

– Vi gir ikkje frå oss snøkrabben. Det er vi som styrer dette, og vi kjem til å handheve det strengt, seier Nesvik til NTB.