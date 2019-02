Prins Harry besøkjer militærøving i Bardufoss

innenriks

Litt før klokka 11.30 torsdag kom prins Harry (34) til Bardufoss i Troms. Både norske og britiske medium hadde møtt opp for å dekke besøket, i tillegg til Storbritannia sin ambassadør Richard Wood og militært personell.

Prinsen kjem i høve femtiårsjubileet for øvinga Clockwork, som blir halden årleg i det Kensington Palace kallar nokre av dei meste krevjande omgivnadene i verda. Over 16.000 britiske soldatar har delteke i øvinga sidan 1969.

Prins Harry skal møte militært personell som bur og trenar på basen. Han skal òg sjå på utstyret og treninga og snakke med deltakarar. Men prinsen skal ikkje sjølv ut i felten som soldat.

Over tusen britiske elitesoldatar skal trene på eit motangrep mot ein tenkt russisk invasjon i Noreg. Om lag 8.000 soldatar deltek i øvinga, blant dei styrkar frå USA og Europa, skriv The Mirror.

Overrekking av Sea King-helikopter

Prinsen skal òg vere med på å overrekke eit Sea King-helikopter som britane gir det norske forsvaret som takk for at dei i 50 år har fått øve med helikopterskvadronen Clockwork i Indre Troms.

– På vegner av Forsvaret, Luftforsvaret og Bardufoss flystasjon set eg stor pris på denne gåva frå våre nære allierte. Ho viser at forholdet mellom nasjonane framleis er nært og tett. Nærværet deira bidrar til den norske målsettinga om auka alliert nærvær i nordområda, seier sjefen for Luftforsvaret, generalmajor Tonje Skinnarland.

Viktig samarbeid

Ambassadør Wood understrekar overfor NRK at det norsk-britiske samarbeidet er viktig.

– Det er særleg viktig at det norske og britiske forsvaret fortset det tette samarbeidet, og dagen i dag symboliserer dette nære forholdet, seier Wood. Han legg til at britiske styrkar har planar om å returnere til Noreg kvart år for å trene med norske militære styrkar.

