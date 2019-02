Regjeringa blir møtt av gruvedemonstrantar

innenriks

Organisasjonen skal demonstrere utanfor Slottet før statsråd fredag formiddag og framfor Stortinget laurdag ettermiddag.

– Vi aksepterer ikkje at gruver og kortsiktig profitt går føre fjord, fisk og reindrifta. Derfor seier vi klart ifrå at dette ikkje er greitt, skriv Natur og Ungdom om den planlagte demonstrasjonen laurdag.

Næringsdepartementet gav torsdag driftskonsesjon til Nussirs koparutvinning i Kvalsund i Finnmark. Nussir får løyve til produksjon av 50.000 tonn koparkonsentrat per år. Det er venta at gruva vil sysselsetje rundt 150 årsverk. Gruvedrifta har særleg fått kritikk for planane om å lagre gruveavfall på botnen av Repparfjorden.

Både Kvalsund kommune og Finnmark fylkeskommune, har ønskt etableringa av gruva i Kvalsund velkommen.

