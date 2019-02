Regjeringa seier ja til gruvedrift i Kvalsund – sterke samiske reaksjonar

innenriks

– Denne driftskonsesjonen viser ein ufatteleg arroganse overfor rettane til samiske reindriftsfamiliar. I praksis seier regjeringa at sjølv om familiane er heilt avhengige av desse areala for å kunne drive reindrift, så betyr ikkje det noko når utbyggjarane bankar på, seier leiar Runar Myrnes Balto i Norske Samars Riksforbund (NSR).

Sametingsrådet har varsla at dei kjem til å bruke moglegheita til å klage vedtaket inn for Kongen i statsråd.

Tiltak for å minimere påverknad

Kopargruveprosjektet blir sett på som kontroversielt mellom anna i Sametinget og i NSR på grunn av konsekvensane det vil ha for den samiske reindrifta og miljøet.

Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) seier gruveprosjektet omfattar to reinbeitedistrikt og understrekar at reindriftsinteressene og omsynet til samisk kultur har vore viktig i vurderinga av søknaden.

Dei har gjennomført konsultasjonar med reinbeitedistrikt og Sametinget, men har ikkje komme til semje med Sametinget i konsultasjonane.

Departementet opplyser at drifta skal tilpassast for å minimere påverknaden av beiteområda. Eitt av desse tiltaka er at det ikkje skal vere drift på Ulveryggen i kalvingsperioden (1. mai til 15. juni).

– Slik departementet vurderer det, vil tiltaket derfor ikkje hindre eller betydeleg innsnevre reindriftsutøvinga eller samisk kulturutøving, opplyser Nærings- og fiskeridepartementet.

Miljøkritikk

Gruvedrifta har også fått mykje kritikk for planane om å lagre gruveavfallet på botnen av Repparfjorden.

Balto ber Venstre, som sit med miljøministeren, om å stanse prosjektet.

– Det er ganske tydeleg at denne saka, med deponi av gruveslam i ein nasjonal laksefjord, er ei katastrofe for miljøet. Venstre som miljøparti ser ut til å få ei siste moglegheit til å styre landet unna denne katastrofale tabben. Vi må fortelje dei om denne moglegheita og bidra til at dei får styrke bak krava sine i regjeringa, seier Balto.

– Vi er trygge på at deponeringa ikkje vil skje med uakseptable verknader for miljøet og sjømatnæringa, seier næringsministeren.

Ba om ny vurdering

Ei rekke miljøorganisasjonar og dessutan alle ungdomspartia utanom Unge Høgre og FpU har tidlegare bedt om ei ny vurdering av prosjektet i Stortinget, noko klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V) har avvist.

Isaksen meiner gruveprosjektet vil styrke næringsgrunnlaget i nord.

– Det vil gi positivt bidrag til utviklinga av lokalsamfunnet, med nye arbeidsplassar og kompetanse, seier næringsministeren.

(©NPK)