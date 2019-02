Rekordmange eksamensklager frå Målungdommen

innenriks

Dei fleste som klagar, har ikkje fått oppgåvetekst på nynorsk i det heile, mens nokre studentar klagar på kvaliteten på språket i den nynorske oppgåvene, skriv Målungdommen i ei pressemelding.

– Vi ser kvart år at mange studentar ikkje får eksamen på nynorsk, trass i at dei er melde opp som nynorskstudentar. Det er alvorleg og eit brot på lova, seier generalsekretær Eline Bjørke i Norsk Målungdom. Organisasjonen krev at utdanningsinstitusjonane ryddar opp. Ifølgje mållova har studentane rett til å få eksamen på eiga målform.

NTNU i Trondheim blir halde fram som ein versting, med flest klager i fjor.

– At Noregs største universitet utmerker som Noregs verste, er pinleg. Dei har eit spesielt ansvar som forbilde for dei andre lærestadene, meiner Bjørke.

Alle dei ti universiteta fekk klager i fjor. Bjørke oppfordrar flest mogleg til å klage dersom dei ikkje får eksamen på nynorsk, slik at organisasjonen kan legge press på universiteta og høgskulane.

