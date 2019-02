UP vil la deg gjere opp fartsbota på staden

innenriks

Utrykkingspolitiet har så vidt byrja å skrive ut digitale forenkla førelegg, der prikkbelastning blir registrert med ein gong og sjølve førelegget blir sendt rett til Altinn og til Statens innkrevjingssentral.

I tillegg jobbar politiets IT-folk med å forenkle føreleggsprosessen endå meir og opne for betaling med det same, melder TV 2.

– Vi ser for oss nye løysingar slik at publikum kan bli ferdig med saka der og då, og gjere opp for seg og bli ferdig, seier assisterande direktør Tormod Stien i Politiets IKT-tenester. For to år sidan sa sjefen for same avdeling at det var frykteleg gammaldags at politibilane ikkje var utstyrte med betalingsterminalar. Stien ser for seg noko meir moderne.

– Vi håper at Vipps kan vere ei av løysingane. Kanskje vi får til andre betalingsløysingar òg.

