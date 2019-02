Demonstrerte mot gruveplan for Kvalsund

innenriks

«Vi lovar et helvete! Nei til gruvedumping i Repparfjorden» og «For fisken, folket og framtida, ja til reine fjorder», stod det på bannera til dei 50–60 demonstrantane.

Aksjonen er ein protest mot at regjeringa torsdag gav driftskonsesjon til selskapet Nussirs gruve i Kvalsund kommune i Finnmark. Demonstrantane krev at regjeringa snur og avviser gruveplanane.

– Gruva vil gjere store inngrep i viktige reinbeiteområde. Fleire av reindriftsutøvarane har varsla at dei vil ta dette til retten for brot på urfolkkonvensjonen, heiter det i ei pressemelding frå Natur og Ungdom.

Også planen om å lagre gruveavfall i Repparfjorden, ein nasjonal laksefjord, møter sterk kritikk.

Regjeringa viser til at gruvedrifta vil skape etterlengta arbeidsplassar i Finnmark og samtidig sørge for utvinning av viktige mineral, som kopar, som er nødvendig for å få til det grøne skiftet.

(©NPK)