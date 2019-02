Grande: Skal ikkje bruke fjordane våre som søppeldynger

innenriks

– Eg skjønner godt frustrasjonen til ungdommane. Men det er eit massivt fleirtal i Stortinget som har pressa gjennom dette tidlegare. Det er vel berre SV, KrF og Venstre som har vore mot dette, sa Grande til demonstrantar og medium på Slottsplassen fredag.

Natur og Ungdom protesterte mot planen som er lagt for å bygge ut gruva i Kvalsund i Finnmark og deponere avfallet i Repparfjorden.

– Viss vi klarer å snu dei store fleirtala, klarer vi å snu dette. Vi er eitt av få land i verda som deponerer avfall i fjordane våre. Eg meiner vi ikkje skal bruke fjordane våre som søppeldynger.

Grande understreka at Venstre i regjeringsplattforma har fått gjennomslag for at det ikkje skal bli gitt «nye utsleppsløyve til sjødeponi for gruveavfall i perioden». Men utbygginga i Kvalsund er ikkje behandla av denne regjeringa.

I plattforma heiter det også at regjeringa vil «evaluere minerallova for å sikre ei berekraftig ressursutvikling og sikre at miljøomsyn er tilstrekkeleg varetatt.»

– Evalueringa skal også vurdere samanhengen mellom miljø- og minerallovgivinga, inkludert ei særskild vurdering av om lovverket for avfallsdeponering i gruveindustrien er tilstrekkeleg, og samtidig greie ut konsekvensane av eit forbod mot nye sjødeponi, heiter det.

Grande sa at ho heiar på demonstrantane:

– Eg håper dei heiar på oss som prøver å få gjort endringar i lovverket og sørge for at det ikkje er lov lenger med fjorddeponi i Noreg.

(©NPK)