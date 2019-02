Inntektsfallet på papir bremsar opp for Polaris Media

innenriks

– Det er digitale annonse- og abonnementsinntekter som bidreg til veksten, mens det er framleis fall i papirbaserte inntekter. Vi ser likevel at papiravisa framleis er eit attraktivt produkt for abonnentane og annonsørane våre, så fallet i papirbaserte inntekter er reduserte frå tidlegare periodar, fastslår konsernsjef Per Axel Koch.

Selskapet auka omsetninga med 10 millionar kroner til 405 millionar i fjerde kvartal 2018. Samtidig auka kostnadene med 9 millionar kroner.

Driftsresultatet voks med 3 millionar kroner til 24 millionar, mens botnlinja – resultat etter skatt – blir summert opp til 15 millionar kroner, ei kraftig forbetring frå eit underskot på 1,8 millionar i same kvartal i 2017.

Fleire abonnement

Polaris Media består mellom anna av mediehusa Adresseavisen, Trønderbladet, iTromsø, Sunnmørsposten og Romsdals Budstikke.

Digitale abonnement auka med 44 prosent til over 64 millionar kroner i siste kvartal. Totalt hadde mediekonsernet ein abonnementsvekst på 3 prosent til 201.000. Abonnementsinntektene auka med 6 prosent.

– Vi får stadig fleire abonnentar og gler oss over at talet på abonnentar har auka med over 6.000 i 2018 til meir enn 200.000 abonnentar, skriv Koch i kvartalsrapporten.

Digital annonsevekst

Samtidig auka dei digitale annonseinntektene med 9 prosent, mens papirbaserte annonseinntekter fall med 5 prosent. Samla enda likevel denne posten på same nivå som i siste kvartal året før.

Selskapet opplyser at verdiauken av Finn.no på 31 millionar kroner er ført over andre inntektene og kostnader i konsernet. Rubrikkselskapet er no verdsett til 1,3 milliardar kroner.

Det er foreslått eit utbytte på 1,75 kroner per aksje for 2018.

