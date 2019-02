Kongen meiner Noreg har vorte som Onkel Skrue

innenriks

– Vi har jo vorte rikare enn vi nokon gong kunne førestilt oss. Vi har vorte onkel Skrue, vi, eit land med masse pengar. Det gjer oss attraktive for mange sidan dei vil at det store oljefondet vårt skal investere hos dei, seier kongen i eit stort intervju med Dagens Næringsliv.

Han synest likevel det er uvant å sjå rike milliardærar med eigne jetfly i Noreg.

– Det er pengane deira, så dei må få bruke dei som dei vil. Vi hadde jo rike før krigen òg, men ikkje alle var som Bør Børson. Mange heldt seg veldig tilbake, og vi visste ikkje noko særleg om dei. Det er nokre av dei framleis. Og så er det nokre som er det motsette og ønsker å bruke pengane sine på ting som dei er glad i, seier kongen.

Han meiner vi har vore flinke til å jamne ut skilnadene i Noreg.

– Ein må alltid rekne med at det er skilnader i eit samfunn, men det er viktig at forskjellane ikkje blir for store, seier han.

Kongen gjentek òg tidlegare forsikringar om at han aldri kjem til å forlate trona så lenge han lever.

– Det har vorte tradisjon i dette landet for at vi held på «til the bitter end», seier han til DN.

