Salet krympar og kjøttlagera veks for Nortura

innenriks

Selskapet kjempar mot underskot etter så vidt å ha enda i pluss i fjor, skriv Dagens Næringsliv. Hans Thorn Wittussen som kom inn som konstituert konsernsjef før jul, innrømmer at lønnsemda er for dårleg, noko styreleiar Trine Hasvang Vaag er einig i.

– Feil retning

– Vi jobbar målretta for å komme oss opp på eit betre resultatnivå. Gudskjelov ser det betre ut for kvart tertial faktisk, men vi er langt unna å vere på eit godt nok nivå.

– I det siste er det dessverre for mange piler som peikar i feil retning, og vi har ikkje tid til å vente for lenge på betydelege forbetringar, sa ho då den førre konsernsjefen måtte gå. Kort tid etterpå forsvann to direktørar til.

Taper marknadsdelar

Denne veka vart det kjent at Nortura ryddar i varesortimentet for å effektivisere. Wittusen seier den største bekymringa er om selskapet ikkje klarer å snu utviklinga på inntektssida.

– Bekymringa er at vi ikkje får til ein salsvekst for Gilde og Prior, som er dei viktigaste merkevarene våre. Her er dei eigne merkevarene til kjedene den største konkurrenten, seier Wittussen.

I fjor tapte selskapet marknadsdelar for dei fleste typar kjøttprodukta. Verst gjekk det for kjøttdeig og farse, der delen fall 4,7 prosentpoeng til 18,6 prosent. På seks år er marknadsdelen meir enn halvert, skriv Nationen.

Lagera veks

Nortura er også marknadsregulator for mellom anna kjøtt, der det for tida ikkje er balanse mellom tilbod og etterspurnad, det vil seie produksjonen til bøndene og forbruket til nordmenn. Dermed hamnar stadig meir kjøtt på såkalla reguleringslager. På eitt år auka innfrysingslagera med 71 prosent.

Sal av sauekjøtt til pelsdyrfôr og sluttpakketilbod til grisebønder er nokre av tiltaka for å bøte på produksjonsoverskotet.

(©NPK)