Viken Høgre vil ha omkamp om delinga av barselpermisjonen

innenriks

I fjor vart det innført endringar i foreldrepermisjonen med fleire veker øyremerkte far, men no kan det bli omkamp om den tredelte foreldrepermisjonen, melder NRK.

Leiaren i Viken Høgre og familiepolitisk talsperson i partiet, Kristin Ørmen Johnsen, fryktar det går ut over amminga dersom mor må tidlegare tilbake i jobb.

– Vi ser at denne tredelinga har konsekvensar som vi ikkje heilt såg. Helsedirektoratet anbefaler amming i åtte månader, men sidan mor no er heime i sju månader dersom ho tek ut absolutt alt, så ønsker vi at regjeringa ser på dette, seier Johnsen.

(©NPK)